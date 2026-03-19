Президент Колумбии запретил наёмничество на фоне вербовки колумбийцев в ВСУ

Напомним, что конгресс страны одобрил ратификацию конвенции ещё 3 декабря 2025 года. Инициатива была внесена министерствами иностранных дел и обороны. Документ, принятый Генассамблеей ООН в 1989 году, направлен против вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников. После утверждения парламентом закон поступил на окончательную подпись главе государства.