Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии запретил наёмничество на фоне вербовки колумбийцев в ВСУ

Президент Колумбии Густаво Петро подписал закон, который вводит в стране Международную конвенцию о борьбе с наёмничеством. Об этом сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

Источник: Life.ru

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наёмников», — сообщил парламентарий в соцсети X.

Соответствующий документ уже размещён на официальном портале административного департамента администрации президента Колумбии.

Напомним, что конгресс страны одобрил ратификацию конвенции ещё 3 декабря 2025 года. Инициатива была внесена министерствами иностранных дел и обороны. Документ, принятый Генассамблеей ООН в 1989 году, направлен против вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников. После утверждения парламентом закон поступил на окончательную подпись главе государства.

Ранее Life.ru писал, что в рядах Вооружённых сил Украины могут находиться до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выходцы из этих стран обогнали европейцев по численности среди иностранных бойцов. Киев усиливает вербовку в регионе, ища новые источники пополнения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше