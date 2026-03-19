Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что очень не хотел вступать в конфликт с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что очень не хотел вступать в военное сопротивление с Ираном, однако у него якобы не осталось другого выбора. Соответствующее заявление республиканец сделал на встрече с председателем правительства Японии Санаэ Такаити.

Источник: Life.ru

«Я видел, что происходит в Иране, и сказал: мне очень не хочется совершать эту “экскурсию”, но нам придётся это сделать», — высказался президент США.

На протяжении последних дней глава Белого дома неоднократно говорил о том, что противостояние с Тегераном вступает в завершающую фазу. По его оценкам, конфликт близок к развязке и будет окончательно урегулирован в самое ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране. По его словам, Вашингтон и Катар непричастны к атаке. Американский лидер подчеркнул, что новые атаки со стороны Израиля будут возможны только в случае агрессивных действий Ирана против Катара. И в этом случае Штаты «взорвут всё газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал» вне зависимости от мнения или участия Израиля.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше