Поставки нефти из чрезвычайных запасов стран МЭА уже начались

Поставки нефти из стратегических резервов стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) уже начались, общий объем предложения составит 426 миллионов баррелей, следует из сообщения агентства.
В МЭА сообщили, что в рамках достигнутого 11 марта соглашения о выпуске на рынок 400 миллионов баррелей нефти началась передача первых объемов из стратегических запасов.
Согласно данным агентства, суммарный объем поставок достигнет 426 миллионов баррелей. Наибольшую долю обеспечат США, которые планируют направить на рынок 172,2 миллиона баррелей нефти.
Существенный вклад также внесет Япония, намеренная предоставить 54 миллиона баррелей нефти и 25,8 миллиона баррелей нефтепродуктов.