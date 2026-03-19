DR: Дания готовилась к отражению нападения США из-за Гренландии в январе

Дания готовилась к отражению нападения США в январе 2026 года, когда кризис вокруг Гренландии достиг наиболее острой фазы. Об этом сообщает телеканал Danmarks Radio (DR) со ссылкой на источники.

По данным телеканала, датские военные привезли в Гренландию взрывчатку, намереваясь уничтожить взлётно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке.

Кроме того, датские военнослужащие привезли кровь из датских банков крови, чтобы в случае участия в боевых действиях раненым смогут обеспечить переливание на месте.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что больше не считает США ближайшим союзником Копенгагена.

