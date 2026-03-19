УЕФА планирует изменить систему видеопомощи арбитрам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщает The Independent.

УЕФА не хочет отменить VAR, но стремится упростить процесс. Планируется, что использованию системы в Лиге чемпионов и других соревнованиях изменят, сократив необходимость «микроскопических» вмешательств.

Отмечается, что после чемпионата мира 2026 года глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти хочет встретиться с представителями ведущих европейских лиг, чтобы обеспечить более согласованную и последовательную работу VAR.

В качестве примера, в статье говорится о том, что УЕФА в ситуации с угловыми хочет применять VAR лишь в тех случаях, когда решение можно вынести моментально — до возобновления игры и без каких-либо задержек.

Ранее суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов.