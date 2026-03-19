Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Об этом сообщает The Independent.
УЕФА не хочет отменить VAR, но стремится упростить процесс. Планируется, что использованию системы в Лиге чемпионов и других соревнованиях изменят, сократив необходимость «микроскопических» вмешательств.
Отмечается, что после чемпионата мира 2026 года глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти хочет встретиться с представителями ведущих европейских лиг, чтобы обеспечить более согласованную и последовательную работу VAR.
В качестве примера, в статье говорится о том, что УЕФА в ситуации с угловыми хочет применять VAR лишь в тех случаях, когда решение можно вынести моментально — до возобновления игры и без каких-либо задержек.
