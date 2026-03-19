Курды предупредили о восстановлении ИГ* на фоне атак на Иран

По словам командира, боевики ИГ* «внимательно следят за происходящим» и «ждут удачного момента», чтобы вновь активизировать свои действия. Несмотря на рассредоточенность сил, террористическая группировка продолжает иметь свои структуры в городах, действуя через «спящие ячейки». Латиф указал на активность боевиков в таких иракских городах, как Киркук, Мосул, Туз-Хурмата, а также в провинции Салах-эд-Дин. Зона действия ИГ* растягивается от Эр-Рамади до границы с Сирией.