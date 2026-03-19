Курды предупредили о восстановлении ИГ* на фоне атак на Иран

Командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (Организация, признанная террористической и запрещенная на территории)* восстанавливается на фоне текущего конфликта вокруг Ирана. В интервью газете Welt он предупредил о возможных фатальных последствиях для региона.
Латиф подчеркнул, что «Исламское государство»* уже вступило в фазу восстановления, что создает новые угрозы для безопасности. Он отметил, что война с Ираном дестабилизирует ситуацию и открывает террористическим группировкам новые возможности для действий.
По словам командира, боевики ИГ* «внимательно следят за происходящим» и «ждут удачного момента», чтобы вновь активизировать свои действия. Несмотря на рассредоточенность сил, террористическая группировка продолжает иметь свои структуры в городах, действуя через «спящие ячейки». Латиф указал на активность боевиков в таких иракских городах, как Киркук, Мосул, Туз-Хурмата, а также в провинции Салах-эд-Дин. Зона действия ИГ* растягивается от Эр-Рамади до границы с Сирией.
Латиф напомнил, что в 2014—2015 годах курдское ополчение получало поддержку от международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, которая включала военную подготовку и воздушную поддержку. Однако он выразил сомнение в том, что международное сообщество окажет аналогичную помощь в случае восстановления ИГ*.
Ситуация усугубляется тем, что после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля иранские военные периодически наносят удары по позициям «сепаратистов» и оппозиционных группировок в Иракском Курдистане. При этом большая часть атак направлена на Израиль и позиции США на Ближнем Востоке.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.
