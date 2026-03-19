«Маразм просто, ужас»: судейство в матчах «Зенита» оставляет вопросы, наличие ошибок признал даже глава комитета Мажич

Махачкалинское «Динамо» обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Поводом стал эпизод в матче Пути регионов Кубка России с «Зенитом» с назначением пенальти, с которого был забит единственный мяч. Большинство болельщиков и экспертов так и не смогли понять, в чём именно заключалось нарушение защитника гостей Сослана Кагермазова.
Не самый яркий с точки зрения спортивной борьбы матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» в Кубке России, прошедший в среду, остаётся тем не менее бурно обсуждаемым в среде болельщиков и аналитиков. Точнее, один конкретный эпизод — пенальти на восьмой минуте, добавленной к первому тайму, c которого петербуржцы забили единственный во всей встрече мяч.
Арбитр Павел Кукуян изначально не поставил 11‑метровый в момент падения Даниила Кондакова. Но после помощи VAR и видеопросмотра изменил мнение и всё же указал на точку. При этом на многочисленных повторах было видно, что полузащитник хозяев сам задевает ногу Сослана Кагермазова перед тем, как ударить по воротам. Интересно, что даже в стане сине‑бело‑голубых никто не требовал от арбитра зафиксировать нарушение.
Уже сегодня стало известно: дагестанская команда планирует обратиться в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет. Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе», — недоумевал генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов в интервью РИА Новости.
Ещё накануне представители клуба были куда менее сдержанны в оценках и проявлении эмоций. Во время трансляции было видно, как на происходящее с грустной ухмылкой отреагировал главный тренер Вадим Евсеев. Полузащитник Никита Глушков после финального свистка отметил, что «улыбки были у всех — и этим всё сказано». Ну, а особенно негодовал Гаджи Гаджиев, который признался, что ему трудно подбирать слова. По словам почётного президента махачкалинцев, рассмотрев эпизод с разных ракурсов, он так и не понял, за что в данном случае были наказаны гости.
«Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто‑то объяснит?» — бушевал обычно достаточно выдержанный Гаджиев в беседе с корреспондентом «Спорт‑Экспресс».
В социальных сетях уже напомнили, что в очень похожем эпизоде был поставлен пенальти в матче первого круга между «Балтикой» и «Сочи». И позднее ЭСК признала подобное решение арбитра ошибочным. Аналитики также обратили внимание на ещё один факт: в момент контакта нога Кагермазова уже стоит на газоне, а сам игрок не пытается помешать, а скорее сопровождает Кондакова. Что фактически характеризует контакт как полностью случайный, да ещё и произошедший по инициативе игрока хозяев.
Не имел ничего против назначенного 11‑метрового, кажется, только главный тренер петербуржцев. Его на пресс‑конференции прямо спросили, не осталось ли у него «чувства неловкости за победу».
«Вы считаете, что команда не создала моментов, с которых могла забить? За победу абсолютно не стыдно, она абсолютно заслуженная. Мы хотели забить с игры, и моменты для этого были. Для того чтобы побеждать более уверенно, нужно забивать. Мы создавали достаточно много моментов», — отметил Сергей Семак.
При этом волна негодования по поводу инцидента в матче в Санкт‑Петербурге распространилась далеко за пределы махачкалинского клуба. Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что РФС должен принять какие‑то меры, так как «ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили». А Александр Мостовой и вовсе «потерялся в словах».
«Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам. Идут смотреть VAR и назначают пенальти. Ну вы чего? Маразм просто, ужас. Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто‑то дунул или посмотрел — можно назначать пенальти?» — возмущался бывший игрок сборной России в своём Telegram‑канале. Ранее на днях он уже в шутку призывал наказывать схожим образом за «злой взгляд защитника на нападающего в штрафной площади».
Усиливается всеобщая буря эмоций ещё и тем фактом, что в последних трёх матчах в ворота соперников «Зенита» поставили уже пять пенальти — и ни одного в ответ. Последний раз многократный чемпион страны отличился с игры 8 марта, в начале встречи с «Оренбургом», и с тех пор забивает лишь с 11‑метровых уже на протяжении более чем 250 минут.
Наиболее тяжёлый эмоциональный удар до сих пор переживают болельщики «Спартака», чей клуб уступил петербуржцам в чемпионате России в минувшие выходные исключительно благодаря двум пропущенным мячам с точки.
Так, не утихают споры по поводу фола Кристофера Ву на Педро в штрафной гостей. Комментатор Дмитрий Шнякин выложил пост трёхлетней давности из другой встречи москвичей и петербуржцев. И тогда, в зеркальной ситуации, когда Роберт Ренан наступил на ногу Кейту Бальде, нарушение выявлено не было.
«Две ноги идут навстречу. Нога игрока “Спартака” опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника. У Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти», — комментировал произошедшее в том матче член ЭСК.
Много недовольства было и по поводу воскресного эпизода с участием Александра Соболева, который на 65‑й минуте выставил локоть в лицо Наилю Умярову и не был наказан даже жёлтой карточкой, хотя ранее уже получил одну за празднование гола в маске для снорклинга. Момент прокомментировал директор департамента судейства РФС.
«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая жёлтая карточка. И судья на поле, и четвёртый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение. Соболев должен был быть удалён», — заметил Милорад Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».
Но признание ошибки постфактум, похоже, мало устраивает как болельщиков, так и аналитиков. Высказался по поводу последних спорных судейских вердиктов и бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров.
«Мажич должен был вывести наше судейство на новый уровень, но ничего не изменилось. А по‑моему, стало только хуже. Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого‑то всё‑таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдёт сам! Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!» — сообщил экс‑полузащитник петербургской команды «Спорт‑Экспрессу».
Впрочем, градус последнего конфликта сегодня начал понижаться. Так, всё тот же Гаджиев заявил, что не имеет претензий к «Зениту», а просто призывает к единым для всех команд нормам.
«Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры — это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки — в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину. Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать её, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного — для тренировок команды», — пояснил специалист.