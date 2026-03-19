Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил премьеру Японии об атаке на Перл-Харбор ради аналогии с Ираном

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити объяснил, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, сославшись на «эффект неожиданности» и сравнив ситуацию с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити объяснил, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, сославшись на «эффект неожиданности» и сравнив ситуацию с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

Он спросил: «Почему вы не сообщили мне о Перл-Харборе?».

Нападение на Перл-Харбор стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе 65-й волны операции против США и Израиля впервые была применена управляемая ракета «Насралла» — улучшенный вариант ракеты «Гадр».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше