Мама Овечкина — о его семье: они скоро приедут в Москву, они не собираются там оставаться

Мама российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна высказалась о будущем хоккеиста.
«Они скоро приедут в Москву. За океаном там работа, а в Москве жизнь. Здесь все, родные, друзья. Мы все их ждём, и они не собираются там оставаться. После окончания большого спорта вернутся домой», — приводит её слова Tochka.by.
Напомним, что Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Вашингтона» Александр завоёвывал Кубок Стэнли. А вместе со сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира.
Ранее генменеджер «Вашингтона» допустил уход Овечкина в межсезонье.