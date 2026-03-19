Украинскому олигарху Жеваго предъявили обвинения во Франции

Украинскому олигарху Константину Жеваго предъявили обвинения во Франции, где он проживает, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«По запросу о международной правовой помощи уполномоченные органы Французской Республик… вручили подозрение бывшему народному депутату и владельцу банка “Финансы и Кредит”, — сообщил он в Telegram.

По словам Кравченко, украинскому олигарху вменяют в вину создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём.

В 2023 году французский суд освободил украинского бизнесмена Жеваго из тюрьмы под залог.