Трамп вспомнил об эффекте неожиданности в Пёрл-Харборе, говоря об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Пёрл-Харбор в 1941 году.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Пёрл-Харбор в 1941 году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему вы не сообщили мне о Пёрл-Харборе?» — ответил Трамп на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планируемой атаке на Иран.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп сам определит темпы и сроки военной операции против Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
