Трамп вспомнил об эффекте неожиданности в Пёрл-Харборе, говоря об атаке на Иран

«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему вы не сообщили мне о Пёрл-Харборе?» — ответил Трамп на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планируемой атаке на Иран.