Трамп вспомнил об эффекте неожиданности в Пёрл-Харборе, говоря об атаке на Иран

Об этом пишет РИА Новости.
«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему вы не сообщили мне о Пёрл-Харборе?» — ответил Трамп на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планируемой атаке на Иран.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп сам определит темпы и сроки военной операции против Ирана.
