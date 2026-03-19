Нетаньяху: операция против Ирана продлится «столько, сколько необходимо»

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться «столько, сколько необходимо». Об этом заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, не назвав конкретных сроков.
«Граждане Израиля, вы спрашиваете: “Сколько это продлится?” И я отвечаю: “Столько, сколько необходимо”, — сказал он.
Во время своего выступления Нетаньяху обозначил три конкретные задачи этой военной кампании: уничтожение ядерной программы Ирана, полная ликвидация его ракетного потенциала и «создание условий для того, чтобы иранский народ обрел свободу».
При этом, отвечая далее на один из вопросов по поводу Ирана, премьер выразил мнение, что «эта война закончится намного быстрее, чем думают многие».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.