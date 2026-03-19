Худайбердиева злилась из-за давления, которое оказывалось на Петросян и Гуменника на ОИ

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о давлении, которое оказывалось на Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.

«Мне кажется, что каждый сталкивался с этой фразой у нас (в стране): “Ты на Олимпийские игры поучаствовать что ли едешь?” Меня это честно злило немножко. Я понимаю, что это спортивный дух, единение, но мы не были четыре года на международных соревнованиях. Но за две недели как по щелчку пальцев началось — Петр едет за золотом, Аделия едет выигрывать. Вы вообще с ума что ли сошли?» — сказала она в интервью Яне Чуриковой.

На Олимпиаде в Италии Петросян и Гуменник заняли в итоге шестые места.

Ранее сообщалось, что Петросян и Гуменник выступят с совместным номером в шоу Тутберидзе.