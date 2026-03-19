Соединенные Штаты обновили лицензию на операции с нефтью из РФ, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и Северной Кореей. Это следует из соответствующего документа Министерства финансов США.
Изменения касаются лицензии, которой Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Новая версия лицензии запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Кубой, КНДР, а также с Крымом и новыми регионами России.
Остальные параметры остались без изменений — транзакции в рамках лицензии по-прежнему разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля текущего года.
Ранее редакторы издания The European Conservative высказались, что смягчение Соединенными Штатами ограничений в отношении РФ и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку.
13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение американских санкций в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики. Он также отметил, что без значительных объемов нефти из РФ стабилизация на энергетических рынках невозможна.
«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, выгодна ли эта ситуации России и возможно ли смягчение других санкций.