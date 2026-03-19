Израиль заявил, что зафиксировал ракетный запуск из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.