СБ ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведёт заседание по Украине 23 марта в 22:00 мск. Об этом сообщили в офисе генсека ООН.
Заседание запросила украинская сторона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители, занимающиеся урегулированием ситуации в стране, проведут в Соединенных Штатах переговоры в субботу.
Ранее сообщалось, что обсуждение Украины в ходе саммита лидеров Евросоюза вылилось в обмен резкими словами между представителями Венгрии, Словакии и других стран евроблока, а также европейскими чиновниками.
