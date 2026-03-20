КСИР: Иран впервые применил новейшие ракеты Nasrallah

Иранские войска в ходе очередной атаки на Израиль использовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah.
Об этом сообщили представители КСИР.
«Впервые была применена система Nasrallah», — цитирует заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.
Ранее Иран нанёс удары по 80 военным целям в Израиле.
Иранские войска ракетами и дронами атаковали военные базы Соединённых Штатов в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Иран: основная информация, история и ситуация в стране