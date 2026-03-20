Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России призвали учредить социальный туристический сертификат для многодетных

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить социальный туристический сертификат для многодетных семей, с помощью которого можно было бы планировать общий совместный отдых на курортах и в здравницах России. Копия обращения на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«В настоящее время наше государство предпринимает огромные усилия по популяризации многодетности среди российских семей. Несмотря на трудности, данная работа даёт свои результаты: количество многодетных семей в России неуклонно растёт», — подчеркнул парламентарий.

Однако с увеличением количества детей в семье растут и всевозможные траты, добавил депутат.

«Особенно это чувствуют именно многодетные родители: порой приходится делать очень сложный финансовый выбор между необходимыми и желаемыми покупками. В таких условиях совместный семейный отдых становится практически недосягаемой мечтой: собраться полным составом и отправиться на курорт могут себе позволить лишь весьма обеспеченные многодетные родители», — пояснил он.

В этой связи Милонов предложил рассмотреть вопрос об учреждении социального туристического сертификата для многодетных семей, с помощью которого можно бы было планировать общий совместный отдых на курортах и в здравницах России.

«К примеру, в зависимости от количества детей и семейного дохода, государственная компенсация стоимости сертификата могла бы достигать 100%. При этом данный сертификат вне зависимости от иных факторов должен покрывать значительную стоимость билетов к месту отдыха по особому “многодетному” тарифу», — говорится в тексте обращения.

Ранее россиянам объяснили, можно ли в 2026 году купить дом за маткапитал.

Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше