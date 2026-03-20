QatarEnergy может объявить форс-мажор по контрактам на поставку СПГ

Государственная энергокомпания QatarEnergy (Катар) может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и КНР из-за ущерба от атак.
Об этом Reuters заявил глава компании Саад аль-Кааби.
«Это долгосрочные контракты, по которым мы должны объявить форс-мажор. Мы уже объявляли», — сообщил он.
Ранее Qatarenergy заявила о ещё одном ударе по своей инфраструктуре, совершённом 19 марта.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил как катастрофу ущерб от удара по заводу по производству СПГ в Катаре.
