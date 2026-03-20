Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас выступила с необычным предостережением в адрес мировых лидеров относительно ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов, выступая на саммите в четверг, она призвала проявить осторожность, чтобы не оказаться втянутыми в затяжной и опасный конфликт в этом регионе.

По информации дипломатических источников, Каллас использовала яркую метафору, предупреждая коллег об угрозах эскалации. Она сравнила перспективу начала военных действий с романтическими отношениями: вступить в них очень легко, а вот выйти без последствий — практически невозможно.

Издание также передает, что глава евродипломатии указала на необходимость защиты экономических и политических интересов ЕС в этом регионе. Однако, по словам дипломатов, она дала понять, что у Европы нет ни малейшего желания расширять масштабы своего военно-морского присутствия.

В частности, Каллас высказалась против наращивания возможностей миссии Aspides, которая в настоящее время занимается обеспечением безопасности судоходства в Красном море.

Ранее сообщалось, что Трамп напомнил премьеру Японии об атаке на Перл-Харбор ради аналогии с Ираном.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше