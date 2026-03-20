Politico: Мелони шокировала ЕС поддержкой позиции Орбана по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе заявила о понимании позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, Мелони в ходе обсуждений отметила, что понимает причины, по которым венгерский лидер отказался поддержать привлечение странами ЕС еврозайма в размере 90 млрд евро для финансирования Украины. Как утверждает Politico, она также указала, что считает подобные действия нормальными и добавила, что могла бы понять их, оказавшись в аналогичной ситуации.
Издание сообщило, что эту информацию передали пять европейских источников на условиях анонимности, знакомых с конфиденциальной дискуссией лидеров на саммите, среди которых не было представителей Италии.
«Никто из источников не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позднее рассказали об этом своим дипломатам», — пишет Politico, уточняя, что представители итальянского правительства опровергли, что Мелони выступала с подобными заявлениями.
Ранее Венгрия и Словакия на саммите отказались снять вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в 90 млрд евро, который предполагается использовать для военного финансирования Украины в 2026—2027 годах. Премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили о необходимости предварительного возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», прерванного 27 января, и не согласились с обещаниями Киева и Брюсселя восстановить поставки в течение одного—полутора месяцев.