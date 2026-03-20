Госдеп заявил о поэтапном возобновлении работы посольства США в Венесуэле

Госдеп уточнил, что по этой и другим причинам больше не относит республику к числу стран, которые он однозначно рекомендует американцам не посещать и покинуть, если они там находятся. Теперь Венесуэлу включили в перечень государств, возможные планы поездок в которые гражданам США рекомендуется пересмотреть. Ведомство посчитало, что в Венесуэле, в частности, снизились риски, связанные с «неправомерным задержанием» и беспорядками. Вместе с тем Госдеп считает, что поездки в республику по-прежнему опасны из-за преступности, возможности похищения, совершения терактов, а также ненадлежащего состояния системы здравоохранения.