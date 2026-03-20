Госдеп заявил о поэтапном возобновлении работы посольства США в Венесуэле

«В январе 2026 года Госдепартамент приступил к поэтапному возобновлению работы посольства в Венесуэле. Отдел, занимающийся Венесуэлой, в посольстве [США] в Боготе, продолжит выполнять функции удаленной дипмиссии в Венесуэле до возобновления работы посольства США в Каракасе», — указывается в документе.
Госдеп уточнил, что по этой и другим причинам больше не относит республику к числу стран, которые он однозначно рекомендует американцам не посещать и покинуть, если они там находятся. Теперь Венесуэлу включили в перечень государств, возможные планы поездок в которые гражданам США рекомендуется пересмотреть. Ведомство посчитало, что в Венесуэле, в частности, снизились риски, связанные с «неправомерным задержанием» и беспорядками. Вместе с тем Госдеп считает, что поездки в республику по-прежнему опасны из-за преступности, возможности похищения, совершения терактов, а также ненадлежащего состояния системы здравоохранения.
В начале марта вашингтонская администрация заявила, что США и Венесуэла условились восстановить двусторонние дипломатические и консульские отношения. Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент США сообщил в середине марта 2019 года. В письменном заявлении, обнародованном от имени Майка Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.