Получивший ранение корреспондент RT: перед атакой ЦАХАЛ не было предупреждений

Корреспондент RT Стив Суини рассказал, что перед израильской атакой не было никаких предупреждений. Во время съёмки журналисты постоянно слышали только звук самолётов.

Видео, на котором журналист рассказывает о произошедшем, публикует Telegram-канал RT.

«Удивительно, что мы выжили… Мы слышали в небе их рёв довольно часто, но после этого они летели от нас в сторону Сура. Затем мы услышали звук прилёта ракеты, и после этого всё стало словно в замедленном кино, а потом раздался взрыв», — заявил корреспондент.

Суини в эфире программы ведущего RT Рика Санчеса добавил: это был точечный удар, чтобы убить съёмочную группу.

Напомним: израильская ракета ударила по мосту в Ливане в тот момент, когда журналисты RT записывали репортаж. Атакованы были глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор Али Рида. Сотрудники телеканала получили ранения, им оперативно оказали медицинскую помощь.

