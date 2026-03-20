Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин отметил стремление мусульман России милосердию и состраданию.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин обратился мусульманам России. Президент РФ поздравил их с праздником Ураза-байрам. Торжество завершает священный месяц Рамадан.

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», — сказал Путин.

Кроме этого, российский президент отметил вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи. По словам российского лидера, мусульмане встречают праздник в тесном семейном кругу и в общинах, проявляя тем самым глубокое уважение к обычаям и духовным истокам своего народа.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Тогда президент выразил особую признательность женщинам, которые находятся в зоне СВО.