Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Владимир Путин обратился мусульманам России. Президент РФ поздравил их с праздником Ураза-байрам. Торжество завершает священный месяц Рамадан.
«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», — сказал Путин.
Кроме этого, российский президент отметил вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи. По словам российского лидера, мусульмане встречают праздник в тесном семейном кругу и в общинах, проявляя тем самым глубокое уважение к обычаям и духовным истокам своего народа.
Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Тогда президент выразил особую признательность женщинам, которые находятся в зоне СВО.