В Чехии призвали Евросоюз ужесточить правила приёма беженцев с Украины после 2027 года. Как заявил глава МВД республики Любомир Метнар, ограничения должны быть введены в отношении жителей Западной Украины и мужчин трудоспособного возраста. По его словам, Киеву нужны человеческие ресурсы для восстановления страны и пополнения рядов ВСУ. Тем временем в украинской армии отмечают рост потерь. В свою очередь, в США констатировали, что военные действия не смогли ослабить Россию. В американской разведке подчеркнули, что РФ способна вести бои до достижения намеченных целей. Эксперты отмечают, что изменение отношения стран ЕС к украинским беженцам связано не столько с гуманитарными факторами, сколько с нарастающими политико-экономическими и военными издержками для самих европейских государств.