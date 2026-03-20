«Это изначально был политический жест»: в ЕС снова заговорили об ограничениях на приём беженцев с Украины

В Чехии призвали Евросоюз ужесточить правила приёма беженцев с Украины после 2027 года. Как заявил глава МВД республики Любомир Метнар, ограничения должны быть введены в отношении жителей Западной Украины и мужчин трудоспособного возраста. По его словам, Киеву нужны человеческие ресурсы для восстановления страны и пополнения рядов ВСУ. Тем временем в украинской армии отмечают рост потерь. В свою очередь, в США констатировали, что военные действия не смогли ослабить Россию. В американской разведке подчеркнули, что РФ способна вести бои до достижения намеченных целей. Эксперты отмечают, что изменение отношения стран ЕС к украинским беженцам связано не столько с гуманитарными факторами, сколько с нарастающими политико-экономическими и военными издержками для самих европейских государств.
«Другие страны также хотят корректировки. Она может быть в нескольких направлениях. С географической точки зрения запад Украины, то есть западная, относительно безопасная часть, будет лишена (предоставляемой сейчас в ЕС временной защиты украинским беженцам. — RT)», — цитирует УНИАН главу чешского МВД Любомира Метнара, давшего комментарий изданию Novinky.
Что же касается мужчин трудоспособного возраста, то, как считает министр, Украина сама в них заинтересована, так как они могут быть задействованы в восстановлении страны или привлечены к службе в вооружённых силах.
«Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня», — сказал он.
На данный момент, по данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране находятся более 400 тыс. беженцев с Украины, и ежемесячно прибывают ещё около шести тыс. человек.
В издании также сообщили, что Метнар уже обсудил этот вопрос с немецким коллегой Александром Добриндтом, так как Чехия на национальном уровне не может изменить положения в европейском законодательстве.
По словам пресс-секретаря чешского МВД Ондржея Кратошки, дискуссии должны проходить прежде всего между государствами, на которые приходится наибольшая нагрузка по приёму беженцев. А Чехия как раз считается таковой. Согласно данным Евростата, на тысячу жителей Чехии приходится почти 36 беженцев с Украины.
В Германии этот показатель существенно ниже — 14,85. Однако и там уже неоднократно призывали ограничить потоки украинских беженцев в страну и вернуть боеспособных мужчин — украинцев на родину. В частности, наиболее активно на этом треке выступает премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер, который уже не раз заявлял, что граждане Украины призывного возраста должны сражаться на фронте, а не укрываться в ФРГ.
«Свидетельствует о росте потерь».
Между тем в ВСУ обратили внимание на усиление мобилизационной активности в стране. Майор ВСУ Юрий Касьянов в соцсетях сообщил, что, судя по всему, мобилизационный план увеличился с 30 тыс. до 35 тыс. человек в месяц и для его выполнения применяются всё те же методы.
«Это, в частности, свидетельствует о росте наших потерь. У нас не принято об этом говорить, но если рост потерь связан с тем, что армия на некоторых участках фронта пытается атаковать, о чём с помпой сообщают многие наши СМИ и блогеры, то все должны чётко понимать, какой ценой даются эти маленькие победы», — написал он.
В связи с этим военный задался вопросом, есть ли у Украины «вообще какой-нибудь план ведения войны».
«Если для нас сдача территорий в обмен на ненадёжный мир является неприемлемой, о чём свидетельствуют социальные опросы, то является ли для нас приемлемой гибель десятков тысяч бойцов в попытке удержать эти территории?.. Мы должны дать себе чёткий, честный ответ. Потому что, с одной стороны, мы (общество) не хотим отдавать Донбасс, с другой — не хотим идти воевать за Донбасс», — заметил Касьянов.
Военный подчеркнул, что те, кто сейчас на передовой, истощены, и если на Украине хотят продолжения боевых действий, то нужно решить, на какие жертвы «мы готовы пойти, какие цели войны преследуем».
Тем временем разведывательные службы США признали, что Россия сохраняет преимущество в вооружённом конфликте на Украине. Как отметила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, Москва может и дальше вести военные действия, пока не ослабит «способность и волю Киева сопротивляться». По оценке её ведомства, оснащённость армии РФ сегодня довольно высока.
«Россия располагает передовыми вооружениями, включая противокосмическое оружие, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, призванные лишить США военного преимущества», — констатировала Габбард.
«Политический жест».
Политолог Денис Батурин, комментируя снижение энтузиазма среди европейских стран относительно украинских беженцев, подчеркнул, что изначально приём мигрантов был во многом символическим и не предполагал долгосрочных последствий.
«Во-первых, изначально это был явно политический жест. Во-вторых, никто не ожидал, что конфликт затянется. И, в-третьих, сейчас это уже вопрос не гуманитарной, а военной и экономической политики стран Евросоюза. Например, в условиях разворачивающегося энергокризиса никому не интересно содержать чужих граждан, когда есть свои, которых раздражает необходимость нести ответственность за чужаков», — пояснил он в беседе с RT.
По его словам, в новых реалиях фактор беженцев начинает рассматриваться в логике военного противостояния.
«Если Евросоюз решил, что Украина должна воевать, то понятно, что отток населения означает сокращение тех, кто будет противостоять России. А у Евросоюза совсем другие цели», — пояснил эксперт.
В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин связал изменение отношения европейских стран к беженцам с общим пересмотром политики Запада по украинскому направлению.
«Всё, что связано с Украиной, изначально было политическим решением, которое обернулось серьёзными издержками для Европы. И беженцы — это часть той же политики. Предоставили льготы, субсидии, но при этом возникло раздражение: люди видят, что беженцы не всегда готовы работать, а нагрузка на экономику растёт», — сказал он в разговоре с RT.
По его словам, дополнительным фактором стало смещение фокуса внимания коллективного Запада на другие направления.
«Сейчас идёт переориентация и из-за ближневосточного конфликта, и из-за стремления США изменить подход к украинскому треку. Поступление вооружения, денег прекращается. Параллельно Зеленский устраивает травлю Венгрии, препятствуя поставкам нужной ей российской нефти. Это начинает не устраивать многих руководителей в Европе, что влечёт за собой и пересмотр их позиций», — рассуждает политолог.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.
В этом контексте ограничение выезда мужчин с Украины, по его оценке, отвечает интересам самих европейцев.
«ЕС заинтересован, чтобы этот мобилизационный ресурс оставался на Украине. Потому что иначе ему придётся ещё более активно участвовать в судьбе Киева, а это чревато серьёзными внутренними последствиями», — добавил Кошкин.
Однако, несмотря на всё содействие со стороны западных союзников, Киев не может переломить ситуацию на фронте и завладеть инициативой, уверены аналитики. Так, Батурин считает, что основные усилия Киева всегда были направлены на удержание власти, чем объясняется и его нежелание ускорять мирный процесс. Там предпочитают скорее жертвовать своими согражданами, чем идти на разумные компромиссы.
«В Киеве боятся, что уступки России и продвижение на мирном треке ускоряют их отход от власти. Те же мысли и у поддерживающих их европейских политиков, которые на протяжении всего этого времени внушали украинцам ложные надежды и сжигали мосты, заявляя о непоколебимости позиций по возвращению всех территорий под контроль Украины», — подчеркнул политолог.
Однако все усилия Киева и спонсирующего его Запада переломить ход событий разбиваются о стойкость России, что отмечают даже в США, говорят аналитики.
«Российская Федерация во многом сохранила потенциал Советского Союза, его ВПК и производственные мощности. Одновременно с этим развивались новые виды вооружений, создавалась новая стратегия. Тогда как в Европе нет единого военно-промышленного комплекса. Там всё поставлено на коммерческие рельсы, и поэтому отношение к производству оружия — скорее вопрос выгоды предприятий. К тому же там всегда полагались на то, что, в случае чего, им помогут и защитят США. Поэтому не было стимулов развивать производство. И всё это привело к тому, что все скинулись оружием на Украину, а его всё равно не хватило», — рассказал Батурин.
Схожего мнения придерживается и Кошкин, отмечая, что успехи России объясняются системным подходом к управлению и развитию.
«Речь идёт о комплексной работе — от экономики до оборонно-промышленного комплекса. Это способность перестраивать систему под задачи конфликта и обеспечивать её ресурсами. Власти РФ грамотно сработали в этой сфере, стимулируя её развитие. И поэтому сегодня Россия лучше других государств подготовлена с военной точки зрения», — резюмировал эксперт.