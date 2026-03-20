Посол Ирана во Франции рассказал о состоянии верховного лидера Хаменеи

Посол Ирана во Франции Мохамад Аминежад выступил с официальным заявлением, призванным развеять слухи о состоянии и местонахождении нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

В эфире телеканала BFMTV дипломат подчеркнул, что Хаменеи жив и здоров, опровергнув спекуляции на этот счет. Комментируя отсутствие политика в публичном пространстве, представитель Тегерана отметил, что иранское руководство не обязано постоянно демонстрировать своего лидера, подобно экспонату за витриной.

Аминежад также категорически отверг сообщения о том, что Моджтаба Хаменеи укрывается в специальном бункере. По словам посла, подобные утверждения не соответствуют действительности, так как высшие лица государства не скрываются от народа. Дипломат особо подчеркнул, что верховный лидер ведет образ жизни, близкий к обычному человеку.

Напомним, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам, включая столицу Тегеран. Атака привела к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям. В результате этого обстрела погиб предыдущий верховный лидер аятолла Али Хаменеи, после чего в стране был объявлен длительный траур.

Решением Совета экспертов Ирана в ночь на 9 марта новым руководителем исламской республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи.

