Песков: позиция России по участию в Совете мира пока не сформирована

Российское руководство к настоящему моменту не определилось с участием в Совете мира.
Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — подчеркнул он.
Ранее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и Китай в составе Совета мира.
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться.