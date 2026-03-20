На Украине заявили о невозможности принять в срок законопроект о налогах

«Принять до конца марта невозможно. По состоянию на сегодня эти законы не проходят парламент. Самое простое, что было, “закон на старые носки” (закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы — прим. ТАСС), и то завалился с треском, [получив] 168 голосов (для принятия обычного закона в Верховной раде необходимо как минимум 226 голосов — прим. ТАСС). Они хотели притянуть [этот закон], чтобы в него в виде поправок во втором чтении добавить все остальные [положения законов, принятия которых требует от Украины МВФ], чтобы быстрее прошло. Оно не пройдет, этого не будет, это никто не позволит сделать. Поэтому по состоянию на сегодня это принять невозможно», — сказал Разумков в интервью на YouTube-канале «Суперпозиция».