На Украине заявили о невозможности принять в срок законопроект о налогах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о налогах, принятия которого требует от Киева Международный валютный фонд (МВФ) для реализации новой программы финансирования, невозможно принять в срок, до конца марта. Об этом заявил украинский депутат Дмитрий Разумков.
«Принять до конца марта невозможно. По состоянию на сегодня эти законы не проходят парламент. Самое простое, что было, “закон на старые носки” (закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы — прим. ТАСС), и то завалился с треском, [получив] 168 голосов (для принятия обычного закона в Верховной раде необходимо как минимум 226 голосов — прим. ТАСС). Они хотели притянуть [этот закон], чтобы в него в виде поправок во втором чтении добавить все остальные [положения законов, принятия которых требует от Украины МВФ], чтобы быстрее прошло. Оно не пройдет, этого не будет, это никто не позволит сделать. Поэтому по состоянию на сегодня это принять невозможно», — сказал Разумков в интервью на YouTube-канале «Суперпозиция».
В четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную раду единый законопроект со всеми налоговыми изменениями, введения которых требует МВФ. По информации агентства, это будет единый документ, который включает в себя понижение порога годового дохода для начисления НДС для индивидуальных предпринимателей, налогообложение интернет-платформ и пошлины на все посылки из-за границы, а также продолжение действия военного сбора после окончания боевых действий. Киев и МВФ с прошлого года вели переговоры по новой четырехлетней программе для Украины объемом $8,1 млрд.
Одним из условий фонда, который давно настаивает на том, чтобы Украина изыскивала новые источники для самостоятельного наполнения бюджета, было принятие налоговых изменений. В январе Рада не смогла принять ни один из требовавшихся законопроектов. Несмотря на это, 27 февраля совет директоров МВФ все же одобрил новую программу для Киева, однако предварительные условия были переведены в категорию обязательных к выполнению «структурных маяков». И теперь до конца марта Украина должна принять пакет налоговых изменений, на которых международные кредиторы страны настаивали с прошлого года.
По информации украинских СМИ, в компромиссном варианте порог введения НДС для индивидуальных предпринимателей был изменен. Теперь налог должны будут платить те, чей годовой доход начинается от $91 тыс. (ранее планировалось, с $23 тыс.). В таком виде эта норма коснется уже не 660 тыс. представителей малого бизнеса, а 257 тыс. Отдельным камнем преткновения стал вопрос, будет ли каждая налоговая норма внесена самостоятельным документом или подготовят единый законопроект, включающий сразу четыре инициативы, что исключит для парламентариев возможность принять лишь самую мягкую часть нововведений.
Ревизионная миссия.
В Киеве сейчас работает миссия МВФ во главе с Гэвином Греем. Как сообщалось, она прибыла для обсуждения макроэкономической политики и ключевых структурных реформ.
Однако, по информации агентства Bloomberg, в МВФ не уверены, что Украина продолжит получать финансирование по программе на $8,1 млрд, из-за промедления с принятием требуемых законопроектов. В фонде предупредили о рисках задержек, подчеркнув необходимость срочного принятия решений. Киев уже получил $1,5 млрд, но дальнейшее финансирование зависит от выполнения условий МВФ.