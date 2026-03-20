Захарова назвала Егвения Киселева* киевскорежимным нюхачом

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что бывший российский телеведущий Евгений Киселев*, признанный иноагентом, был в прямом эфире «под дозой», без которой не может продвигать свои идеи.
В своем Telegram-канале она привела кадры, на которых Киселев* посреди разговора проводит манипуляции с белой трубкой у носа и быстро убирает ее из кадра.
«Такой бред, который несет это отъехавшее иноагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — написала Захарова, комментируя видео.
По предположению дипломата, вскоре публику попытаются убедить, что на видео у Киселева «ложечка для сахара как у Макрона», «салфетка, в трубочку свернутая» или «соломинка для газировки не в то горло проскользнула».
«Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях», — добавила Захарова.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов.