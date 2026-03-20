Евросоюз грозит сместить Орбана

По сведениям издания Politico, руководство Евросоюза собирается принять жесткие меры против непокорного венгерского премьера Виктора Орбана, который в ответ на саботаж Киева в отношении нефтепровода «Дружба», снабжающего доступной нефтью Венгрию, блокирует выделение украинской хунте 90 миллиардов евро из средств ЕС. Речь идет даже о возможности на основании статьи 7 Лиссабонского договора лишить Венгрию права голоса и подать на самого Орбана в суд.

Такой вброс появился на финише небывалой по накалу избирательной кампании в Венгрии, в ходе которой партии «евроскептика» Орбана противостоят евроориентированные силы во главе с Балинтом Мадьяром. Сам Орбан никогда не ставил вопрос о выходе его страны из ЕС, но всегда отстаивал решения, которые отвечают национальным венгерским интересам.

Идет ли речь о противодействии иммиграционной политике Брюсселя или ускоренному приему Украины в ЕС, о возможности получать дешевую российскую нефть или защищать права и свободы венгерского меньшинства на Украине. Собственно, и предвыборная кампания его партии «Фидес» была построена на противопоставлении давлению Зеленского, который опустился до прямых угроз семье премьера и стоящим за ним евробюрократам. Угроза из Брюсселя направлена на воздействие на общественное мнение в Венгрии, учитывая, что немало ее граждан работают в странах ЕС. Но есть нюанс. Прямую поддержку Орбану и его партии выразил Трамп, для которого его венгерский друг относится к тем европейским политикам, что полностью поддерживают его курс. Более того, в Будапеште ожидают визита вице-президента США Вэнса. Так что речь уже идет не только о попытке наказать Орбана, но в определенном смысле об антиамериканской демонстрации руководства ЕС. И в этом вопросе наши интересы с американскими совпадают.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
