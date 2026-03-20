SNN: Иран атаковал НПЗ и электростанции в израильской Хайфе

Иранская армия провела атаку на НПЗ и электростанции в Хайфе на севере Израиля.
Об этом пишет SNN.
По информации СМИ, на повреждённых объектах возник пожар.
«Ракетный удар Ирана вызвал отключение электроэнергии в некоторых районах Хайфы», — отмечают журналисты.
Ранее сообщалось, что в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.
