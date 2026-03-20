Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Член политбюро йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед аль-Бухейти в интервью РИА Новости заявил, что блокировка Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море может коснуться только стран-агрессоров. Он подчеркнул, что интересы нейтральных государств, таких как Россия и Китай, не будут затронуты.
Аль-Бухейти отметил, что в случае эскалации конфликта в акватории Красного моря движение готово принять меры против стран, участвующих в агрессии против Палестины, Ливана и других стран «оси сопротивления», включая Иран и Ирак. «Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления», — сказал он.
По словам представителя хуситов, Йемен рассматривает все возможные варианты действий для поддержки Ирана в его противостоянии с агрессией США и Израиля. «Йемен рассматривает все варианты. Быть на стороне Ирана — это долг всех арабских и мусульманских государств, особенно учитывая, что агрессия против Ирана стала результатом его достойной, высокоморальной, гуманной и религиозной позиции по палестинской проблеме», — добавил аль-Бухейти.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран. В ответ Иран осуществляет атаки на израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.
