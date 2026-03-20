Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью для банков в 15 раз — теперь кредитные организации и филиалы иностранных банков должны с 1 апреля уведомлять ведомство о сделках на сумму более 75 миллионов рублей. Для организаций, оказывающих посреднические услуги, порог контролируемых сумм остается на прежнем уровне — 5 миллионов рублей.