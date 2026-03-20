МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские банки с 1 апреля начнут передавать Росфинмониторингу только информацию о сделках с недвижимостью стоимостью более 75 миллионов рублей — это поможет снизить нагрузку на них, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
«Речь идет о снижении регуляторной нагрузки на банки. Росфинмониторинг, проанализировав статистику за предыдущие годы, пришел к выводу, что контроль 100% сделок с обычной жилой недвижимостью нецелесообразен: это перегружает и банки, и сам регулятор, не давая сопоставимого эффекта», — отмечает Войлуков.
Кроме того, за последние годы существенно выросла стоимость недвижимости, добавил он. «Поэтому пересмотр пороговых значений был давно необходим — как минимум с учетом накопленного роста цен на рынке», — сказал Войлуков.
Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью для банков в 15 раз — теперь кредитные организации и филиалы иностранных банков должны с 1 апреля уведомлять ведомство о сделках на сумму более 75 миллионов рублей. Для организаций, оказывающих посреднические услуги, порог контролируемых сумм остается на прежнем уровне — 5 миллионов рублей.
Ранее порог контролируемых сделок являлся общим для всех организаций: и банки, и посредники должны были уведомлять Росфинмониторинг обо всех сделках на сумму свыше 5 миллионов рублей.