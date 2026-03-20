США внесли изменения в лицензию на операции с российской нефтью

Власти Соединённых Штатов обновили лицензию на операции с российской нефтью — Вашингтон запретил сделки с некоторыми странами.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на, документ американского Минфина.
Новая версия лицензии запрещает проводить операции с участием связанных с Ираном и КНДР лиц.
Ранее Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта.
Позже министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение американских властей вывести из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путём наращивания его предложения.