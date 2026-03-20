Politico: Мелони заявила, что понимает позицию Орбана по кредиту Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает позицию коллеги из Венгрии Виктора Орбана по предоставлению кредита Украине.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
«Мелони заявила своим партнёрам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил весь блок, отказавшись поддержать взятие еврозайма в €90 млрд для финансирования Украины», — указано в материале издания.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны продолжат давить на Венгрию по вопросу выделения кредита Украине в размере €90 млрд.
Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьера Венгрии представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.
Сам Орбан заявил, что шантаж и угрозы Зеленского не дадут результата, Венгрия не поддастся на них.