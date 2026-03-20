Лётчице ВСУ грозит до 10 лет тюрьмы за съёмку в шоу во время больничного

Правоохранители полагают, что госпитализация была организована с помощью третьих лиц, чтобы избежать выполнения служебных обязанностей. Во время больничного военнослужащая продолжала получать денежное довольствие, премию и надбавку за особенности службы за май-август 2025 года.
Досудебное расследование ведётся по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы за уклонение от военной службы через самоувечье или другие способы. В постановлении не упоминается имя осуждённой. По данным Hromadske, речь идёт о Виктории Кузнецовой — участнице 16 сезона «МастерШеф» родом из Коломыи. В самом шоу её называли бывшей военной.
А ранее на Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Инициаторами выступили нардепы Сергей Тарута и Фёдор Вениславский. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.