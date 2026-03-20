Лётчице ВСУ грозит до 10 лет тюрьмы за съёмку в шоу во время больничного

Досудебное расследование ведётся по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы за уклонение от военной службы через самоувечье или другие способы. В постановлении не упоминается имя осуждённой. По данным Hromadske, речь идёт о Виктории Кузнецовой — участнице 16 сезона «МастерШеф» родом из Коломыи. В самом шоу её называли бывшей военной.