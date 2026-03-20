ЦАХАЛ заявила, что атаковала объекты инфраструктуры в Иране

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 130 объектам инфраструктуры, принадлежащим террористическому режиму Ирана… За прошлый день (четверг — ред.) израильские ВВС, используя данные разведки, поразили более 130 целей на западе и в центральной части Ирана. Цели включали пусковые установки баллистических ракет, беспилотники и систему ПВО, принадлежащие иранскому режиму», — говорится в сообщении пресс-службы армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.