Рядовой Бобров в одиночку уничтожил штурмовиков ВСУ

Рядовой армии России Дмитрий Бобров смог в одиночку уничтожить группу украинских штурмовиков, предотвратив попытку продвижения ВСУ в глубину обороны ВС России.
Историю военного рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Бобров обнаружил движение штурмовиков ВСУ, определил их маршрут и переместился на него.
«Бобров подготовил гранаты и неожиданно атаковал противника. Точными бросками украинские боевики были уничтожены», — заявили представители оборонного ведомства.
Ранее военнослужащий армии России Дмитрий Чуйко во время штурма опорника лично уничтожил четверых боевиков ВСУ в ближнем столкновении.