Турецкий эксперт назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в период 17−19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг «Газпром». Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу «Турецкого потока» и «Голубого потока», заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
«Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции», — сказал Йылмаз.
По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева — от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море.
Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке.
При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность «Турецкого потока» и «Голубого потока».
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.