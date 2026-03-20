Ракетная база в провинции Бушер на юге Ирана подверглась удару с воздуха

В ночь на 20 марта воздушному удару подверглась ракетная база иранских Вооружённых сил, расположенная в городе Боразджан провинции Бушер на юге Исламской Республики. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Источник: Life.ru

Согласно информации источника, в результате бомбардировки на территории объекта прогремело как минимум четыре взрыва. Официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировал о том, что в рамках продолжающейся операции против американских и израильских объектов была впервые задействована управляемая ракета «Насралла». Как утверждают в КСИР, удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам в израильских городах Хайфа и Ашдод, а также по военным базам Соединённых Штатов, расположенным на Ближнем Востоке.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

