Владимир Зеленский в ходе обращения к участникам заседания Евросовета подверг критике ЕС и Соединённые Штаты за недостаточное давление на Россию.
Фрагмент выступления глава киевского режима разместил в Telegram.
«Двадцатый пакет санкций ЕС против России зашёл в тупик», — подчеркнул он.
Также Зеленский раскритиковал решение Белого дома о смягчении санкций в отношении России.
Ранее глава киевского режима заявил, что решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российской нефти не помогает миру.