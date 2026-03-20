Мадуро вновь потребовал прекратить разбирательство по его делу в суде США

Он подчеркивает, что их с женой право на выбор адвоката нарушили.

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит суд США снять с него и его жены Силии Флорес обвинения в связи с нарушением их права на выбор адвоката. Об этом говорится в ходатайстве, направленном адвокатом Барри Поллаком, оплату услуг которого правительством Венесуэлы блокирует американское Управление по контролю за иностранными активами.

В ходатайстве отмечается, что несмотря на то, что власти Соединенных Штатов не оспаривают право Венесуэлы оплачивать услуги адвоката для Мадуро и его супруги, они лишь предлагают предоставить защитника от государства, что является неприемлемым и нарушает шестую поправку к Конституции США, гарантирующую в том числе право на адвоката. «По вышеуказанным причинам Мадуро и Флорес просят суд отклонить обвинения против них. В качестве альтернативы они запрашивают судебное заседание по данному ходатайству», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В конце февраля Мадуро уже требовал прекратить судебное разбирательство по его делу в США в связи с процессуальными нарушениями. Венесуэльский лидер тогда подчеркнул, что правительство его страны готово финансировать его правовую защиту, однако Вашингтон мешает делать это.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше