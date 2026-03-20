Мадуро вновь потребовал прекратить разбирательство по его делу в суде США

В ходатайстве отмечается, что несмотря на то, что власти Соединенных Штатов не оспаривают право Венесуэлы оплачивать услуги адвоката для Мадуро и его супруги, они лишь предлагают предоставить защитника от государства, что является неприемлемым и нарушает шестую поправку к Конституции США, гарантирующую в том числе право на адвоката. «По вышеуказанным причинам Мадуро и Флорес просят суд отклонить обвинения против них. В качестве альтернативы они запрашивают судебное заседание по данному ходатайству», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.