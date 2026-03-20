Песков рассказал о статусе России в Совете мира

Песков: Позиция РФ по участию в Совете мира пока не сформирована.

Источник: Комсомольская правда

Россия еще не приняла окончательного решения относительно участия в Совете мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков для газеты «Известия».

«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — сообщил Песков.

Совет мира был учрежден 22 января на встрече в Давосе. Тогда устав организации подписали представители 19 государств. Инициатива создания Совета мира принадлежит США.

Хотя изначально Совет был сформирован для управления сектором Газа в рамках израильско-палестинских договоренностей, Вашингтон продвигает идею превратить организацию в универсальный инструмент по урегулированию кризисов по всему миру.

Как ранее информировал президент РФ Владимир Путин, страна готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных средств в США. При этом ранее российский глава лично принял приглашение войти в состав Совета мира.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше