В США выпустят памятную монету с изображением Трампа

РИА Новости: в США одобрили чеканку золотой монеты с изображением Трампа.

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в федеральном ведомстве.

Представитель комиссии рассказал агентству, что в четверг федеральная панель комиссии по изящным искусствам, состав которой был утвержден лично Трампом, единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота.

Как следует из официальной заявки на утверждение дизайна монеты, на аверсе будет изображен сам Трамп, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.

Помимо портрета президента, на аверсе будет размещена традиционная надпись «Liberty» (Свобода) и памятные даты 1776−2026, знаменующие 250-летие независимости страны. В нижней части диска расположится национальный девиз «In God We Trust» (Мы верим в Бога). Реверс украсит главный символ США — белоголовый орел.

Ранее эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше