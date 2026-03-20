ЕС призвал к мораторию на удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Лидеры ЕС в итоговом заявлении по итогам заседания Евросовета призывают к мораторию на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке.
«В этой связи он (Евросовет — ред.) призывает к мораторию на удары по объектам энергетики и водоснабжения. Европейский совет выражает сожаление в связи с гибелью мирных жителей и внимательно следит за далеко идущими последствиями боевых действий, включая влияние на экономическую стабильность», — сказано в документе.
В четверг иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности месторождение «Южный Парс» и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение «Южный Парс».