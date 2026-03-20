Захарова предположила, что иноагент Евгений Киселёв был в эфире «под дозой»

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предположила, что иноагент, экс-телеведущий Евгений Киселёв* вышел в эфир «под дозой».
В своём Telegram-канале дипломат выложила фрагмент эфира, в ходе которого иноагент делает движения с белой трубкой у носа и резко убирает её из кадра.
«Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — подписала пост Захарова.
Ранее Киселёва заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.
Киселёв задолжал в России около 3,2 млн рублей по кредитам, налогам, иноагентским штрафам и т. д.
В июле 2022 года МВД России также объявило Киселёва в розыск по уголовному обвинению.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции Российской Федерации от 05.04.2022.