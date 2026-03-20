Премьер Японии считает, что лишь Трамп может принести миру процветание

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити считает, что только президент США Дональд Трамп может принести миру мир и процветание.
Соответствующее заявление Такаити сделала в начале встречи с американским президентом в ходе своего первого в качестве премьер-министра визита в США.
«Сейчас, включая положение на Ближнем Востоке, ситуация с обеспечением безопасности в мире находится в тяжелом состоянии. Мировая экономика также испытывает жесткое влияние, но я считаю, что только Дональд (Трамп — ред.) может принести мир и процветание миру», — сказала Такаити.
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.Читать дальше