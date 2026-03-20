Саммит ЕС поручил Еврокомиссии принять меры для обеспечения энергобезопасности

ЕК продолжит информировать Европейский совет о потенциальном воздействии войны США и Израиля против Ирана.

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Саммит Евросоюза поручил Еврокомиссии принять меры для обеспечения энергобезопасности блока в условиях войны США и Израиля против Ирана. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита сообщества по Ближнему Востоку.

«Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) поручил Еврокомиссии продолжать информировать совет о потенциальном воздействии последних событий на Евросоюз с точки зрения энергобезопасности и цен на энергоресурсы, логистических цепей и миграции, а также предлагать необходимые меры», — говорится в итоговом заявлении саммита.

После завершившейся поздно вечером 19 марта дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке лидеры ЕС перешли к обсуждению экономического состояния Евросоюза, включая ситуацию на энергорынке. По итогам этой части саммита могут быть сделаны расширенные заявления об энергобезопасности сообщества.

