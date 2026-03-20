Berliner Zeitung: слова Трампа об Иране встревожили премьера Японии

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила обеспокоенность после заявления президента США Дональда Трампа, сравнившего недавнюю операцию в Иране с внезапной атакой на американскую базу во время Второй мировой войны, пишет издание Berliner Zeitung.

По данным издания, Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах нанесения ударов по Ирану, сослался на фактор неожиданности, приведя в пример атаку японских сил на Перл-Харбор в 1941 году.

Как отмечается в материале, это высказывание вызвало раздражение, а реакция Такаити была напряженной: она выпрямилась в кресле и с обеспокоенностью посмотрела в сторону своей делегации. Официальных комментариев со стороны Токио на данный момент не последовало.

«Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием», — указывается в материале.

По словам автора материала, инцидент произошел на фоне значительных последствий, с которыми столкнулась Япония после начала операции США на Ближнем Востоке.

Отмечается, что ситуация в Ормузском проливе существенно повлияла на энергоснабжение страны, поскольку около 70% импорта нефти Японии проходит через этот маршрут. Также были нарушены поставки сжиженного природного газа. С начала конфликта множество грузовых судов оказалось заблокировано в Персидском заливе, а длительное нарушение судоходства может значительно ухудшить энергетическую ситуацию в стране.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
