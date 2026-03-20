Офис Мелони прокомментировал информацию о поддержке позиции Орбана

Администрация премьер-министра Италии Джорджи Мелони официально опровергла информацию о том, что глава правительства выражала солидарность с позицией Венгрии по вопросу финансовой помощи Киеву.

Как сообщает издание Politico, в Риме категорически отвергли утверждения дипломатических источников, согласно которым Мелони назвала «нормальным» поведение венгерского лидера Виктора Орбана, блокирующего выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Согласно данным, распространенным ранее информированными лицами, на встрече с европейскими коллегами Мелони якобы заявила, что лично выступает за немедленное предоставление средств, но при этом не видит ничего необычного в действиях Орбана. Представитель аппарата итальянского премьера в Риме назвал эти сведения абсолютно безосновательными и не соответствующими действительности.

Издание также обращает внимание на важную деталь: ни один из источников, сообщивших о высказываниях Мелони, не представлял итальянскую делегацию. Более того, все они находились за пределами помещения, где проходило обсуждение спорного кредита, и не могли лично слышать обсуждаемые комментарии.

Ранее сообщалось, что Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей.

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше